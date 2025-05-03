Apéro-Concert au Puits de Jour Café musical le Puits de jour Lauzerte

Lauzerte

Apéro-Concert au Puits de Jour

Café musical le Puits de jour 16 Place des cornières Lauzerte Tarn-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-08-24 20:00:00

fin : 2026-08-24

Date(s) :

2026-08-24

Chanteuse polonaise Agata Julia Krwawnik (finaliste de la 13ème édition de la compétition nationale REZZO FOCAL Jazz à Vienne, Vainqueure en 2015 du tremplin Diva Jazz des Rendez-vous de l’Erdre).

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Café musical le Puits de jour 16 Place des cornières Lauzerte 82110 Tarn-et-Garonne Occitanie +33 5 63 94 70 59 lepuits2jour@gmail.com

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English :

Polish singer Agata Julia Krwawnik (finalist in the 13th REZZO FOCAL Jazz à Vienne national competition, winner of the 2015 Rendez-vous de l?Erdre Diva Jazz springboard).

L’événement Apéro-Concert au Puits de Jour Lauzerte a été mis à jour le 2025-05-03 par Office de Tourisme Intercommunal du Pays de Serres en Quercy