Apéro-Concert au Puits de Jour Café musical le Puits de jour Lauzerte
Apéro-Concert au Puits de Jour Café musical le Puits de jour Lauzerte lundi 24 août 2026.
Lauzerte
Apéro-Concert au Puits de Jour
Café musical le Puits de jour 16 Place des cornières Lauzerte Tarn-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-08-24 20:00:00
fin : 2026-08-24
Date(s) :
2026-08-24
Chanteuse polonaise Agata Julia Krwawnik (finaliste de la 13ème édition de la compétition nationale REZZO FOCAL Jazz à Vienne, Vainqueure en 2015 du tremplin Diva Jazz des Rendez-vous de l’Erdre).
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Café musical le Puits de jour 16 Place des cornières Lauzerte 82110 Tarn-et-Garonne Occitanie +33 5 63 94 70 59 lepuits2jour@gmail.com
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English :
Polish singer Agata Julia Krwawnik (finalist in the 13th REZZO FOCAL Jazz à Vienne national competition, winner of the 2015 Rendez-vous de l?Erdre Diva Jazz springboard).
L’événement Apéro-Concert au Puits de Jour Lauzerte a été mis à jour le 2025-05-03 par Office de Tourisme Intercommunal du Pays de Serres en Quercy
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