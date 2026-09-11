Informations pratiques

Angles

Apéro concert avec feu d’artifice

Espace de la Chenillée Angles Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-11 19:00:00

fin : 2026-09-11

Date(s) :

2026-09-11

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Espace de la Chenillée Angles 85750 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 97 52 24

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English :

L’événement Apéro concert avec feu d’artifice Angles a été mis à jour le 2026-08-24 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral