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AGENDA · Angles

Apéro concert avec feu d’artifice Angles

vendredi 11 septembre 2026 · Angles

Informations pratiques

Début
vendredi 11 septembre 2026
Fin
vendredi 11 septembre 2026
Heure de début
19:00:00
Adresse
Espace de la Chenillée
Ville
85750 Angles
Département
Vendée
Tarif

Angles

Apéro concert avec feu d’artifice

Espace de la Chenillée Angles Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-11 19:00:00
fin : 2026-09-11

Date(s) :
2026-09-11

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Espace de la Chenillée Angles 85750 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 97 52 24 

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English :

L’événement Apéro concert avec feu d’artifice Angles a été mis à jour le 2026-08-24 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral

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