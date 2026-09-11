AGENDA · Angles
Apéro concert avec feu d’artifice Angles
vendredi 11 septembre 2026 · Angles
Informations pratiques
Angles
Apéro concert avec feu d’artifice
Espace de la Chenillée Angles Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-11 19:00:00
fin : 2026-09-11
Date(s) :
2026-09-11
.
Espace de la Chenillée Angles 85750 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 97 52 24
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English :
L’événement Apéro concert avec feu d’artifice Angles a été mis à jour le 2026-08-24 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral
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