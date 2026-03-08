Accueil des Nouveaux Anglois Angles
Accueil des Nouveaux Anglois Angles samedi 5 septembre 2026.
Angles
Accueil des Nouveaux Anglois
Angles Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05
fin : 2026-09-05
Date(s) :
2026-09-05
.
Angles 85750 Vendée Pays de la Loire communication@angles.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Accueil des Nouveaux Anglois Angles a été mis à jour le 2026-05-30 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral
À voir aussi à Angles (Vendée)
- Rencontre d’auteur avec Laurence PAIN Médiathèque Angles 5 juin 2026
- Rassemblements de véhicules anciens Angles 14 juin 2026
- Fête de la Musique Angles 20 juin 2026
- Marché Anglès 1 juillet 2026
- Matinée Yoga et Relaxation Angles 7 juillet 2026