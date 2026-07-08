UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Angles

Concours de pétanque ABC Doublettes OPEN Angles

samedi 1 août 2026 · Angles

Informations pratiques

Début
samedi 1 août 2026
Fin
samedi 1 août 2026
Heure de début
14:15:00
Adresse
Rue de la Dugeonnière
Ville
85750 Angles
Département
Vendée
Tarif

Angles

Concours de pétanque ABC Doublettes OPEN

Rue de la Dugeonnière Angles Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 14:15:00
fin : 2026-08-01

Date(s) :
2026-08-01

  .

Rue de la Dugeonnière Angles 85750 Vendée Pays de la Loire +33 6 16 99 34 23 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Concours de pétanque ABC Doublettes OPEN Angles a été mis à jour le 2026-07-02 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral

À voir aussi à Angles (Vendée)