AGENDA · Angles
Concours de pétanque ABC Doublettes OPEN Angles
samedi 1 août 2026 · Angles
Informations pratiques
Angles
Concours de pétanque ABC Doublettes OPEN
Rue de la Dugeonnière Angles Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 14:15:00
fin : 2026-08-01
Date(s) :
2026-08-01
.
Rue de la Dugeonnière Angles 85750 Vendée Pays de la Loire +33 6 16 99 34 23
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Concours de pétanque ABC Doublettes OPEN Angles a été mis à jour le 2026-07-02 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral
À voir aussi à Angles (Vendée)
- Soirée Guinguette Angles 8 juillet 2026
- Fête Nationale avec Feu d’Artifice Angles 14 juillet 2026
- Visite commentée de la Tour de Moricq Angles 16 juillet 2026
- Balade nature Le sentier du Troussepoil Angles 21 juillet 2026
- Balade patrimoine du bourg d’Angles Angles 23 juillet 2026