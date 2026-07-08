Informations pratiques

Angles

Concours de pétanque ABC Doublettes OPEN

Rue de la Dugeonnière Angles Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01 14:15:00

fin : 2026-08-01

Date(s) :

2026-08-01

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Rue de la Dugeonnière Angles 85750 Vendée Pays de la Loire +33 6 16 99 34 23

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English :

L’événement Concours de pétanque ABC Doublettes OPEN Angles a été mis à jour le 2026-07-02 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral