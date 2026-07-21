Informations pratiques

Angles

Vide Grenier

Espace de la chenillée Angles Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-02 07:30:00

fin : 2026-08-02 18:00:00

Date(s) :

2026-08-02

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Espace de la chenillée Angles 85750 Vendée Pays de la Loire +33 6 43 12 65 14

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English :

L’événement Vide Grenier Angles a été mis à jour le 2026-07-21 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral