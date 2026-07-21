AGENDA · Angles
Vide Grenier Angles
dimanche 2 août 2026 · Angles
Informations pratiques
Angles
Vide Grenier
Espace de la chenillée Angles Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02 07:30:00
fin : 2026-08-02 18:00:00
Date(s) :
2026-08-02
.
Espace de la chenillée Angles 85750 Vendée Pays de la Loire +33 6 43 12 65 14
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English :
L’événement Vide Grenier Angles a été mis à jour le 2026-07-21 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral
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