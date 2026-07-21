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AGENDA · Angles

Vide Grenier Angles

dimanche 2 août 2026 · Angles

Informations pratiques

Début
dimanche 2 août 2026
Fin
dimanche 2 août 2026
Heure de début
07:30:00
Adresse
Espace de la chenillée
Ville
85750 Angles
Département
Vendée
Tarif

Angles

Vide Grenier

Espace de la chenillée Angles Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02 07:30:00
fin : 2026-08-02 18:00:00

Date(s) :
2026-08-02

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Espace de la chenillée Angles 85750 Vendée Pays de la Loire +33 6 43 12 65 14 

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English :

L’événement Vide Grenier Angles a été mis à jour le 2026-07-21 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral

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