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Soirée Folklore International Angles

Soirée Folklore International Angles dimanche 16 août 2026.

Adresse
Le clos du champ de foire
Ville
85750 Angles
Département
Vendée
Début
dimanche 16 août 2026
Fin
dimanche 16 août 2026
Heure de début
19:30:00
Tarif

Angles

Soirée Folklore International

Le clos du champ de foire Angles Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-16 19:30:00
fin : 2026-08-16

Date(s) :
2026-08-16

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Le clos du champ de foire Angles 85750 Vendée Pays de la Loire   vendeefolk@gmail.com

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English :

L’événement Soirée Folklore International Angles a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral

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