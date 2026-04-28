Angles

Soirée Folklore International

Le clos du champ de foire Angles Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-16 19:30:00

fin : 2026-08-16

Date(s) :

2026-08-16

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Le clos du champ de foire Angles 85750 Vendée Pays de la Loire vendeefolk@gmail.com

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English :

L’événement Soirée Folklore International Angles a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral