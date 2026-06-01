Conte musical L’Incroyable voyage de Fouxy Théâtre municipal Angles
Conte musical L’Incroyable voyage de Fouxy Théâtre municipal Angles mardi 28 juillet 2026.
Angles
Conte musical L’Incroyable voyage de Fouxy
Théâtre municipal Rue du stade Angles Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-28 10:30:00
fin : 2026-06-28
Date(s) :
2026-07-28
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Théâtre municipal Rue du stade Angles 85750 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 97 52 24
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English :
L’événement Conte musical L’Incroyable voyage de Fouxy Angles a été mis à jour le 2026-06-16 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral
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