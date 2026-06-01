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Conte musical L’Incroyable voyage de Fouxy Théâtre municipal Angles

Conte musical L’Incroyable voyage de Fouxy Théâtre municipal Angles mardi 28 juillet 2026.

Lieu : Théâtre municipal

Adresse : Rue du stade

Ville : 85750 Angles

Département : Vendée

Début : mardi 28 juillet 2026

Fin : dimanche 28 juin 2026

Heure de début : 10:30:00

Tarif :

Angles

Conte musical L’Incroyable voyage de Fouxy

Théâtre municipal Rue du stade Angles Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-28 10:30:00
fin : 2026-06-28

Date(s) :
2026-07-28

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Théâtre municipal Rue du stade Angles 85750 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 97 52 24 

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English :

L’événement Conte musical L’Incroyable voyage de Fouxy Angles a été mis à jour le 2026-06-16 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral

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