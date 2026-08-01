Apéro-Concert avec Jodie Moore APAC Le Château-d’Oléron
vendredi 7 août 2026 · APAC · Le Château-d'Oléron
Informations pratiques
Le Château-d’Oléron
Apéro-Concert avec Jodie Moore
APAC 37 rue du moulin de la côte à Gibou Le Château-d’Oléron Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 19:00:00
fin : 2026-08-07 23:59:00
Date(s) :
2026-08-07
L’Apac, association de protection des ânes et des chevaux, est un refuge: nous organisons un apéro-concert avec buvette et planches apéro: lieu de paix verdoyant pour nos protégés
Toute la recette est versée au profit de l’association!
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APAC 37 rue du moulin de la côte à Gibou Le Château-d’Oléron 17480 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 37 63 76 99
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English : Cocktail Reception and Concert with Jodie Moore
APAC, an association dedicated to the protection of donkeys and horses, is a sanctuary: we’re hosting a cocktail concert with a bar and appetizer platters—a peaceful, green setting for the animals in our care
All proceeds will go to support the association!
L’événement Apéro-Concert avec Jodie Moore Le Château-d’Oléron a été mis à jour le 2026-07-29 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes
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