Apéro concert avec le groupe Jazz Set Estivaux
Apéro concert avec le groupe Jazz Set Estivaux samedi 5 septembre 2026.
Estivaux
Apéro concert avec le groupe Jazz Set
Vallon d’Estivaux Estivaux Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05 19:30:00
fin : 2026-09-05 22:30:00
Date(s) :
2026-09-05
Groupe de 5 musiciens de JAZZ.
Au vallon
Entrée libre et gratuite
Participation volontaire pour les artistes
Planches charcuterie fromages sur réservation. .
Vallon d’Estivaux Estivaux 19410 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 24 99 81 15
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English : Apéro concert avec le groupe Jazz Set
L’événement Apéro concert avec le groupe Jazz Set Estivaux a été mis à jour le 2026-05-19 par Brive Tourisme
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