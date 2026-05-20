Apéro concert avec le groupe So Frenchy Estivaux
Apéro concert avec le groupe So Frenchy Estivaux mercredi 19 août 2026.
Estivaux
Apéro concert avec le groupe So Frenchy
Vallon d’Estivaux Estivaux Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-19 19:30:00
fin : 2026-08-19 22:30:00
Date(s) :
2026-08-19
Apéro-concert avec le groupe So Frenchy
Au vallon
Entrée libre et gratuite
Participation volontaire pour les artistes
Planches charcuterie fromages sur réservation. .
Vallon d’Estivaux Estivaux 19410 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 24 99 81 15
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English : Apéro concert avec le groupe So Frenchy
L’événement Apéro concert avec le groupe So Frenchy Estivaux a été mis à jour le 2026-05-20 par Brive Tourisme
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