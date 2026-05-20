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Apéro concert avec Ucef Dajoe Estivaux

Apéro concert avec Ucef Dajoe Estivaux

Apéro concert avec Ucef Dajoe Estivaux mercredi 12 août 2026.

Adresse : Vallon d'Estivaux

Ville : 19410 Estivaux

Département : Corrèze

Début : mercredi 12 août 2026

Fin : jeudi 13 août 2026

Heure de début : 19:30:00

Tarif :

Estivaux

Apéro concert avec Ucef Dajoe

Vallon d’Estivaux Estivaux Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 19:30:00
fin : 2026-08-12 22:30:00

Date(s) :
2026-08-12

Apéro-concert avec Ucef Dajoe
Folk, Classic Rock et Soul

Au vallon
Entrée libre et gratuite.
Participation volontaire pour les artistes

Planches charcuterie fromages sur réservation   .

Vallon d’Estivaux Estivaux 19410 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 24 99 81 15 

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English : Apéro concert avec Ucef Dajoe

L’événement Apéro concert avec Ucef Dajoe Estivaux a été mis à jour le 2026-05-20 par Brive Tourisme

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