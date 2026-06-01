Apéro-concert avec SONG’N’SWING, Bois du Pouliguen 44510 Le pouliguen, Le pouliguen

Apéro-concert avec SONG’N’SWING Dimanche 12 juillet, 18h30 Bois du Pouliguen 44510 Le pouliguen Loire-Atlantique

Repas: 10

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-12T18:30:00+02:00 – 2026-07-12T21:00:00+02:00

Fin : 2026-07-12T18:30:00+02:00 – 2026-07-12T21:00:00+02:00

«SONGN’ SWING» incarne une fusion élégante entre la pop internationale et le raffinement du jazz. Ce trio réinterprète avec finesse les grands succès d’hier et d’aujourd’hui, leur offrant une nouvelle dimension à travers les sonorités feutrées du swing et la chaleur ensoleillée de la bossa nova. (Guitare/voix – piano – batterie).

Au menu : Assiette : “Assortiments canapés/fromages” et supplément boissons et café.

Les inscriptions sont obligatoires :

par CB : https://ypl.me/R2R/t

sur le site du Comité Municipal des Fêtes

par chèque à adresser à CMDF – 17 rue Jules Benoît – 44510 Le Pouliguen

à la permanence : jeudi 09/07 de 10h30 à 12h30 au local 19 rue du Général Leclerc au Pouliguen.

En cas d’intempéries, le concert aura lieu à la salle André Ravache, place de la Duchesse Anne.

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«SONGN’ SWING» incarne une fusion élégante entre la pop internationale et le raffinement du jazz. Ce trio réinterprète avec finesse les grands succès d’hier et d’aujourd’hui, leur offrant une nouv… CULTURE FAMILLE