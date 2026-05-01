Saint-Chamarand

Apéro-concert Des fourmis dans les notes au château de Saint-Chamarand

Château de Saint-Chamarand Saint-Chamarand Lot

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-22 19:00:00

fin : 2026-05-22 21:30:00

Date(s) :

2026-05-22

C'est avec des fourmis dans les pieds et dans les cordes vocales qu'A chacun sa passion a la joie de démarrer sa programmation 2026 !

Vous serez accueilli au Château de St Chamarand pour un nouvel événement musical sur le thème de la chanson française

C'est avec des fourmis dans les pieds et dans les cordes vocales qu'A chacun sa passion a la joie de démarrer sa programmation 2026 !

Vous serez accueilli au Château de St Chamarand pour un nouvel événement musical sur le thème de la chanson française

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Château de Saint-Chamarand Saint-Chamarand 46310 Lot Occitanie +33 6 19 24 04 50

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English :

It's with ants in feet and vocal cords that A chacun sa passion is delighted to kick off its 2026 programming!

You will be welcomed to the Château de St Chamarand for a new musical event on the theme of French chanson

L’événement Apéro-concert Des fourmis dans les notes au château de Saint-Chamarand Saint-Chamarand a été mis à jour le 2026-05-14 par OT Gourdon