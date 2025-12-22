Trail Del Tuc al Riu à Saint-Chamarand, Saint-Chamarand
Trail Del Tuc al Riu à Saint-Chamarand, Saint-Chamarand dimanche 14 juin 2026.
Trail Del Tuc al Riu à Saint-Chamarand
Place du Château Saint-Chamarand Lot
Tarif : 9 EUR
Tarif adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14 07:30:00
fin : 2026-06-14
Date(s) :
2026-06-14
Pour cette 8ème édition, venez découvrir nos paysages en sillonnant nos collines jusqu’à notre rivière !
Épreuve individuelle chronométrée avec classement à l’arrivée en semi-autosuffisance
Pour cette 8ème édition, venez découvrir nos paysages en sillonnant nos collines jusqu’à notre rivière !
Épreuve individuelle chronométrée avec classement à l'arrivée en semi-autosuffisance. Sur le parcours, des ravitaillements seront approvisionnés en boissons et nourriture. Il sera possible de procéder au remplissage des bidons ou poches à eau.
Place du Château Saint-Chamarand 46310 Lot Occitanie +33 6 70 50 62 02 cfstcha@hotmail.com
English :
For this 8th edition, come and discover our countryside as you wind your way through the hills to our river!
Individual timed race with semi-autonomous finish ranking
