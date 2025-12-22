Trail Del Tuc al Riu à Saint-Chamarand

Place du Château Saint-Chamarand Lot

Tarif : 9 – 9 – EUR

Tarif adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14 07:30:00

fin : 2026-06-14

Date(s) :

2026-06-14

Pour cette 8ème édition, venez découvrir nos paysages en sillonnant nos collines jusqu’à notre rivière !

Épreuve individuelle chronométrée avec classement à l’arrivée en semi-autosuffisance

Pour cette 8ème édition, venez découvrir nos paysages en sillonnant nos collines jusqu’à notre rivière !

Épreuve individuelle chronométrée avec classement à l’arrivée en semi-autosuffisance. Sur le parcours, des ravitaillements seront approvisionnés en boissons et nourriture. Il sera possible de procéder au remplissage des bidons ou poches à eau. .

Place du Château Saint-Chamarand 46310 Lot Occitanie +33 6 70 50 62 02 cfstcha@hotmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

For this 8th edition, come and discover our countryside as you wind your way through the hills to our river!

Individual timed race with semi-autonomous finish ranking

L’événement Trail Del Tuc al Riu à Saint-Chamarand Saint-Chamarand a été mis à jour le 2025-12-22 par OT Gourdon