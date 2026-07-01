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APÉRO-CONCERT Espira-de-l’Agly

mercredi 15 juillet 2026 · Espira-de-l'Agly

APÉRO-CONCERT Espira-de-l’Agly

Informations pratiques

Début
mercredi 15 juillet 2026
Fin
mercredi 15 juillet 2026
Heure de début
19:00:00
Adresse
Espace Jean Teulière
Ville
66600 Espira-de-l'Agly
Département
Pyrénées-Orientales
Tarif

Espira-de-l’Agly

APÉRO-CONCERT

Espace Jean Teulière Espira-de-l’Agly Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 19:00:00
fin : 2026-07-15

Date(s) :
2026-07-15

Laissez-vous porter par l’ambiance unique des Apéros-Concerts !
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Espace Jean Teulière Espira-de-l’Agly 66600 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 64 17 53 

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English :

Let yourself be swept away by the unique atmosphere of the Ap%E9ros-Concerts!

L’événement APÉRO-CONCERT Espira-de-l’Agly a été mis à jour le 2026-07-10 par PERPIGNAN MEDITERRANEE TOURISME

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