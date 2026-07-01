Informations pratiques

Espira-de-l’Agly

APÉRO-CONCERT

Espace Jean Teulière Espira-de-l’Agly Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 19:00:00

fin : 2026-07-15

Date(s) :

2026-07-15

Laissez-vous porter par l’ambiance unique des Apéros-Concerts !

.

Espace Jean Teulière Espira-de-l’Agly 66600 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 64 17 53

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Let yourself be swept away by the unique atmosphere of the Ap%E9ros-Concerts!

L’événement APÉRO-CONCERT Espira-de-l’Agly a été mis à jour le 2026-07-10 par PERPIGNAN MEDITERRANEE TOURISME