AGENDA · Espira-de-l'Agly
APÉRO-CONCERT Espira-de-l’Agly
mercredi 15 juillet 2026 · Espira-de-l'Agly
Informations pratiques
Espira-de-l’Agly
APÉRO-CONCERT
Espace Jean Teulière Espira-de-l’Agly Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 19:00:00
fin : 2026-07-15
Date(s) :
2026-07-15
Laissez-vous porter par l’ambiance unique des Apéros-Concerts !
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Espace Jean Teulière Espira-de-l’Agly 66600 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 64 17 53
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English :
Let yourself be swept away by the unique atmosphere of the Ap%E9ros-Concerts!
L’événement APÉRO-CONCERT Espira-de-l’Agly a été mis à jour le 2026-07-10 par PERPIGNAN MEDITERRANEE TOURISME
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