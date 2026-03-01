Apéro Concert et Karaoké La Ferté-Bernard
Apéro Concert et Karaoké La Ferté-Bernard vendredi 27 mars 2026.
Apéro Concert et Karaoké
Galerie Carnot La Ferté-Bernard Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-27 20:00:00
fin : 2026-03-27
Date(s) :
2026-03-27
Passez un moment agréable avec Les gars d’à côté. Accès libre à tout le public. .
Galerie Carnot La Ferté-Bernard 72400 Sarthe Pays de la Loire cafessolfb@gmail.com
