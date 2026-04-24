Feugères

Apéro concert

Stade de foot Feugères Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 19:00:00

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-07-04

Le groupe Jam&206 vient faire vibrer Feugères sur des sons des années 80.

Buvette et restauration sur place .

Stade de foot Feugères 50190 Manche Normandie +33 6 59 60 07 97 cdf.feugeres@outlook.fr

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English : Apéro concert

L’événement Apéro concert Feugères a été mis à jour le 2026-04-24 par Côte Ouest Centre Manche