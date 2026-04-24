Feugères

Concours de pétanque

Stade de foot Feugères Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 13:00:00

fin : 2026-07-04 18:00:00

Date(s) :

2026-07-04

Une quarantaine d’équipe s’affronte chaque année sur le terrain de boules de Feugères. N’hésitez pas à venir tester vos talents de joueur de pétanque.

Buvette et restauration sur place .

Stade de foot Feugères 50190 Manche Normandie +33 6 59 60 07 97 cdf.feugeres@outlook.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concours de pétanque

L’événement Concours de pétanque Feugères a été mis à jour le 2026-04-24 par Côte Ouest Centre Manche