Concours de pétanque Feugères
Concours de pétanque Feugères samedi 4 juillet 2026.
Feugères
Concours de pétanque
Stade de foot Feugères Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 13:00:00
fin : 2026-07-04 18:00:00
Date(s) :
2026-07-04
Une quarantaine d’équipe s’affronte chaque année sur le terrain de boules de Feugères. N’hésitez pas à venir tester vos talents de joueur de pétanque.
Buvette et restauration sur place .
Stade de foot Feugères 50190 Manche Normandie +33 6 59 60 07 97 cdf.feugeres@outlook.fr
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English : Concours de pétanque
L’événement Concours de pétanque Feugères a été mis à jour le 2026-04-24 par Côte Ouest Centre Manche
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