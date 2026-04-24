Vide grenier de Feugères Feugères
Vide grenier de Feugères Feugères samedi 4 juillet 2026.
Feugères
Vide grenier de Feugères
Stade de foot Feugères Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 07:00:00
fin : 2026-07-04 18:00:00
Date(s) :
2026-07-04
Le vide grenier de Feugères rassemble une cinquantaine d’exposant sur le stade de foot. C’est le moment de vous débarrasser de vos encombrant tout en gagnant un peu d’argent. Vous pouvez également venir faire un tour pour faire de bonne affaires.
Buvette et restauration sur place .
Stade de foot Feugères 50190 Manche Normandie +33 6 59 60 07 97 cdf.feugeres@outlook.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Vide grenier de Feugères
L’événement Vide grenier de Feugères Feugères a été mis à jour le 2026-04-24 par Côte Ouest Centre Manche
À voir aussi à Feugères (Manche)
- Balade guidée sur l’histoire du bocage Feugères 28 avril 2026
- Manoir du Bois Feugères 30 mai 2026