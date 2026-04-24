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Vide grenier de Feugères Feugères

Vide grenier de Feugères Feugères

Vide grenier de Feugères Feugères samedi 4 juillet 2026.

Adresse : Stade de foot

Ville : 50190 Feugères

Département : Manche

Début : samedi 4 juillet 2026

Fin : samedi 4 juillet 2026

Heure de début : 07:00:00

Tarif :

Feugères

Vide grenier de Feugères

Stade de foot Feugères Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 07:00:00
fin : 2026-07-04 18:00:00

Date(s) :
2026-07-04

Le vide grenier de Feugères rassemble une cinquantaine d’exposant sur le stade de foot. C’est le moment de vous débarrasser de vos encombrant tout en gagnant un peu d’argent. Vous pouvez également venir faire un tour pour faire de bonne affaires.
Buvette et restauration sur place   .

Stade de foot Feugères 50190 Manche Normandie +33 6 59 60 07 97  cdf.feugeres@outlook.fr

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English : Vide grenier de Feugères

L’événement Vide grenier de Feugères Feugères a été mis à jour le 2026-04-24 par Côte Ouest Centre Manche

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