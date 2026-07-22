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AGENDA · Gouville-sur-Mer

Apéro-concert Théâtre de Verdure Gouville-sur-Mer

jeudi 20 août 2026 · Théâtre de Verdure · Gouville-sur-Mer

Apéro-concert Théâtre de Verdure Gouville-sur-Mer

Informations pratiques

Début
jeudi 20 août 2026
Fin
jeudi 20 août 2026
Heure de début
18:00:00
Lieu
Théâtre de Verdure
Adresse
6 Route de Coutances
Ville
50560 Gouville-sur-Mer
Département
Manche
Tarif

Gouville-sur-Mer

Apéro-concert

Théâtre de Verdure 6 Route de Coutances Gouville-sur-Mer Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-20 18:00:00
fin : 2026-08-20

Date(s) :
2026-08-20

Apéro-concert. Rendez-vous à partir de 18h au théâtre de verdure à Gouville-sur-Mer (repli salle des fêtes).   .

Théâtre de Verdure 6 Route de Coutances Gouville-sur-Mer 50560 Manche Normandie +33 2 33 47 82 59 

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English : Apéro-concert

L’événement Apéro-concert Gouville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-07-17 par Coutances Tourisme

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