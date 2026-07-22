Apéro-concert La Mafia Normande Théâtre de Verdure Gouville-sur-Mer

Informations pratiques

Gouville-sur-Mer

Apéro-concert La Mafia Normande

Théâtre de Verdure 6 Route de Coutances Gouville-sur-Mer Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-13 18:00:00

fin : 2026-08-13

Date(s) :

2026-08-13

Apéro-concert La Mafia Normande (swing / jazz manouche). Rendez-vous à partir de 18h au théâtre de verdure à Gouville-sur-Mer (repli salle des fêtes). .

Théâtre de Verdure 6 Route de Coutances Gouville-sur-Mer 50560 Manche Normandie +33 2 33 47 82 59

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English : Apéro-concert La Mafia Normande

L’événement Apéro-concert La Mafia Normande Gouville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-07-17 par Coutances Tourisme