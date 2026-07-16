AGENDA · Saint-Pompain
Apéro-concert Le jazz bat la campagne Saint-Pompain
jeudi 27 août 2026 · Saint-Pompain
Informations pratiques
Saint-Pompain
Apéro-concert Le jazz bat la campagne
Place de l’église Saint-Pompain Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-27 19:30:00
fin : 2026-08-27
Date(s) :
2026-08-27
Concert à 21h de Lazcar Volcano (fanfare funk et latino), suivi d’un feu d’artifice. Buvette et restauration sur place .
Place de l’église Saint-Pompain 79160 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 06 01 73
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English : Apéro-concert Le jazz bat la campagne
L’événement Apéro-concert Le jazz bat la campagne Saint-Pompain a été mis à jour le 2026-07-16 par CC Val de Gâtine
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