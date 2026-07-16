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AGENDA · Saint-Pompain

Apéro-concert Le jazz bat la campagne Saint-Pompain

jeudi 27 août 2026 · Saint-Pompain

Apéro-concert Le jazz bat la campagne Saint-Pompain

Informations pratiques

Début
jeudi 27 août 2026
Fin
jeudi 27 août 2026
Heure de début
19:30:00
Adresse
Place de l'église
Ville
79160 Saint-Pompain
Département
Deux-Sèvres
Tarif
Gratuit

Saint-Pompain

Apéro-concert Le jazz bat la campagne

Place de l’église Saint-Pompain Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-27 19:30:00
fin : 2026-08-27

Date(s) :
2026-08-27

Concert à 21h de Lazcar Volcano (fanfare funk et latino), suivi d’un feu d’artifice. Buvette et restauration sur place   .

Place de l’église Saint-Pompain 79160 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 06 01 73 

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English : Apéro-concert Le jazz bat la campagne

L’événement Apéro-concert Le jazz bat la campagne Saint-Pompain a été mis à jour le 2026-07-16 par CC Val de Gâtine

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