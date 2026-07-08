Apéro-concert Magic Swing (jazz manouche) Bar à vin Ar morskoul Moëlan-sur-Mer

Informations pratiques

Moëlan-sur-Mer

Apéro-concert Magic Swing (jazz manouche)

Bar à vin Ar morskoul 2 Rue Cécile Ravallec Moëlan-sur-Mer Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 19:30:00

fin : 2026-07-18

Date(s) :

2026-07-18

Dignes représentants actuels du style jazz manouche , Magic Swing rend hommage à cette musique insufflée par son précurseur Django Reinhardt.

Artistes virtuoses, les musiciens de ce groupe pratiquent l’art de la guitare manouche en restant fidèles au Swing des années 30-40. Leur musique est puisée essentiellement dans le répertoire de Django Reinhardt ainsi que dans les compositions tout à fait originales du soliste Pipiss Haag. Elle est empreinte d’une rare puissance de vie mêlant nostalgie, joie et mélancolie et se doit d’être une musique venant du cœur.

Entrée libre. .

Bar à vin Ar morskoul 2 Rue Cécile Ravallec Moëlan-sur-Mer 29350 Finistère Bretagne +33 2 98 39 60 12

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English :

L’événement Apéro-concert Magic Swing (jazz manouche) Moëlan-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-29 par OT QUIMPERLE LES RIAS