Apéro-concert Magic Swing (jazz manouche) Bar à vin Ar morskoul Moëlan-sur-Mer
samedi 18 juillet 2026 · Bar à vin Ar morskoul · Moëlan-sur-Mer
Informations pratiques
Moëlan-sur-Mer
Apéro-concert Magic Swing (jazz manouche)
Bar à vin Ar morskoul 2 Rue Cécile Ravallec Moëlan-sur-Mer Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 19:30:00
fin : 2026-07-18
Date(s) :
2026-07-18
Dignes représentants actuels du style jazz manouche , Magic Swing rend hommage à cette musique insufflée par son précurseur Django Reinhardt.
Artistes virtuoses, les musiciens de ce groupe pratiquent l’art de la guitare manouche en restant fidèles au Swing des années 30-40. Leur musique est puisée essentiellement dans le répertoire de Django Reinhardt ainsi que dans les compositions tout à fait originales du soliste Pipiss Haag. Elle est empreinte d’une rare puissance de vie mêlant nostalgie, joie et mélancolie et se doit d’être une musique venant du cœur.
Entrée libre. .
Bar à vin Ar morskoul 2 Rue Cécile Ravallec Moëlan-sur-Mer 29350 Finistère Bretagne +33 2 98 39 60 12
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English :
L’événement Apéro-concert Magic Swing (jazz manouche) Moëlan-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-29 par OT QUIMPERLE LES RIAS
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