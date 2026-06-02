Concert Rivages méditerranéens Op. II Place Lindenfels Moëlan-sur-Mer

Moëlan-sur-Mer

Concert Rivages méditerranéens Op. II

Place Lindenfels Chapelle St Philibert Moëlan-sur-Mer Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 20:30:00

fin : 2026-07-08 21:45:00

Date(s) :

2026-07-08

Ce concert mène tant en Méditerranée orientale qu’occidentale, de la rive nord à la rive sud, à l’écoute des échos de voix de femmes depuis longtemps disparues.

De ces régions nous proviennent des écrits féminins purement poétiques, sans musique originelle, mais aussi des chants dont les musiques, ne sont pas parvenues jusqu’au XXIe siècle.

Pour faire à nouveau résonner ces mots, Ingrid Blasco a composé des musiques arrangées par l’ensemble Trobairitz, associant ainsi littérature ancienne et modernité. Les musiques purement instrumentales sont l’adaptation d’un répertoire populaire provenant des mêmes régions. Les poésies sont chantées par la mezzo-soprano Alice Khayati, accompagnée à la vielle à roue (Ingrid Blasco), viole de gambe (Nathalie Le Gaouyat) et percussions (Mathias Mantello).

Nous nous réjouissons de participer à la mise en lumière du génie de toutes ces femmes, la plupart du temps restées anonymes. Leur propos reste toujours d’une langue et d’une actualité étonnantes. .

Place Lindenfels Chapelle St Philibert Moëlan-sur-Mer 29350 Finistère Bretagne +33 6 81 53 23 71

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English :

L’événement Concert Rivages méditerranéens Op. II Moëlan-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-24 par OT QUIMPERLE LES RIAS