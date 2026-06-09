Exposition 100 crier art Salle Anne Follézou/Port de Brigneau Moëlan-sur-Mer
Exposition 100 crier art Salle Anne Follézou/Port de Brigneau Moëlan-sur-Mer mardi 30 juin 2026.
Moëlan-sur-Mer
Exposition 100 crier art
Salle Anne Follézou/Port de Brigneau 32 Lieu-dit Brigneau Moëlan-sur-Mer Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-30
fin : 2026-07-06
Date(s) :
2026-06-30
Une explosion artistique avec des installation, des performances, des ateliers !
Marilor Peltier, artiste participante, nous en parle, des étincelles dans les yeux: Une multitude de techniques, d’univers. Une folle envie de les mélanger, les superposer, les imbriquer. Chercher ensemble, prendre des chemins de traverse, naviguer à vue, accueillir ce qui arrive, faire place à l’improviste, l’inattendu.
Nous surprendre, vous surprendre ! Vous entendre siffler, vous entendre crier Oh la Vache !!! . 7 personnalités embarquées, un cri de ralliement, Oh la vache !
Avec les artistes Gaëtan Guyader, Psycho-logik, Artiste Collagiste, serial-scalper-mixer ; Jean-Pierre Le Nai, Photographe, baroudeur du déclencheur ; Lawrence William, Law, Peintre-illustratrice, compulsive du crayon ; José Claro, Plasticien, artiste de nature, né des entrailles de Terre Mer ; Marilor Peltier, Plasticienne, les pieds dans le sable, la tête dans les étoiles ; Céline Bertrand, La Vilaine re-faiseuse, Artisane-Multiste, mélangeuse en tout genre et Stéfane Courtois, Photographe-composite-argentique, tireur, marin, cuistot.
Un programme fou tous les jours nombreuses interactions, oeuvres collectives, performances, concert dessiné, fabrication de masques suivi d’une déambulation, Tombalo et de nombreux ateliers incroyables (5 euros sur inscription via helloasso ) Land’art et junk’art, Donne du pep’s à ta fringue , Studio photo à la chambre, prise de vue, Atelier badges, Ateliers impression, etc…
Oh la vache ! vous direz vous ! .
Salle Anne Follézou/Port de Brigneau 32 Lieu-dit Brigneau Moëlan-sur-Mer 29350 Finistère Bretagne
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English :
L’événement Exposition 100 crier art Moëlan-sur-Mer a été mis à jour le 2026-05-29 par OT QUIMPERLE LES RIAS
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