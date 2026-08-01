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APERO CONCERT Bar Le Hangar Mailley-et-Chazelot

samedi 8 août 2026 · Bar Le Hangar · Mailley-et-Chazelot

APERO CONCERT Bar Le Hangar Mailley-et-Chazelot

Informations pratiques

Début
samedi 8 août 2026
Fin
samedi 8 août 2026
Lieu
Bar Le Hangar
Adresse
19b rue de la fontaine
Ville
70000 Mailley-et-Chazelot
Département
Haute-Saône
Tarif
20 20 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Mailley-et-Chazelot

APERO CONCERT

Bar Le Hangar 19b rue de la fontaine Mailley-et-Chazelot Haute-Saône

Tarif : 20 – 20 – EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08
fin : 2026-08-08

Date(s) :
2026-08-08

Apéro festif avec Sylvain chant Brassens
Planche à partager et magnum ou cônes 10€
Sur réservation au 0962526406

Samedi 8 août, à partir de 19h
Lieu Bar Le Hangar, 19b rue de la fontaine   .

Bar Le Hangar 19b rue de la fontaine Mailley-et-Chazelot 70000 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 7 86 24 79 63  lecamamag@outlook.fr

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English : APERO CONCERT

L’événement APERO CONCERT Mailley-et-Chazelot a été mis à jour le 2026-07-28 par OFFICE DE TOURISME DES COMBES A LA SAÔNE

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