APERO CONCERT Bar Le Hangar Mailley-et-Chazelot
samedi 8 août 2026 · Bar Le Hangar · Mailley-et-Chazelot
Informations pratiques
Mailley-et-Chazelot
APERO CONCERT
Bar Le Hangar 19b rue de la fontaine Mailley-et-Chazelot Haute-Saône
Tarif : 20 – 20 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08
fin : 2026-08-08
Date(s) :
2026-08-08
Apéro festif avec Sylvain chant Brassens
Planche à partager et magnum ou cônes 10€
Sur réservation au 0962526406
Samedi 8 août, à partir de 19h
Lieu Bar Le Hangar, 19b rue de la fontaine .
Bar Le Hangar 19b rue de la fontaine Mailley-et-Chazelot 70000 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 7 86 24 79 63 lecamamag@outlook.fr
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English : APERO CONCERT
L’événement APERO CONCERT Mailley-et-Chazelot a été mis à jour le 2026-07-28 par OFFICE DE TOURISME DES COMBES A LA SAÔNE
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