APERO CONCERT Bar Le Hangar Mailley-et-Chazelot

Informations pratiques

Mailley-et-Chazelot

APERO CONCERT

Bar Le Hangar 19b rue de la fontaine Mailley-et-Chazelot Haute-Saône

Tarif : 20 – 20 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08

fin : 2026-08-08

Date(s) :

2026-08-08

Apéro festif avec Sylvain chant Brassens

Planche à partager et magnum ou cônes 10€

Sur réservation au 0962526406

Samedi 8 août, à partir de 19h

Lieu Bar Le Hangar, 19b rue de la fontaine .

Bar Le Hangar 19b rue de la fontaine Mailley-et-Chazelot 70000 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 7 86 24 79 63 lecamamag@outlook.fr

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English : APERO CONCERT

L’événement APERO CONCERT Mailley-et-Chazelot a été mis à jour le 2026-07-28 par OFFICE DE TOURISME DES COMBES A LA SAÔNE