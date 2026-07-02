Apéro-concert, marché du terroir Jean-Pierre Saint & François Corvellec La-Haye-du-Puits La Haye

Informations pratiques

La Haye

Apéro-concert, marché du terroir Jean-Pierre Saint & François Corvellec

La-Haye-du-Puits Esplanade du Donjon La Haye Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14 19:00:00

fin : 2026-08-14 22:00:00

Date(s) :

2026-08-14

François Corvellec est musicien professionnel, ancien chef de chœur de la chorale Entre la Douve et l’Ay . Jean-Pierre Saint est un amateur passionné qui joue depuis 45 ans sur le territoire. Les deux artistes ont choisi d’unir leur univers musicaux à travers des reprises de Georges Brassens dont les succès sont encore sur toutes les lèvres.

Tout public.

Restauration sur place. .

La-Haye-du-Puits Esplanade du Donjon La Haye 50250 Manche Normandie +33 2 33 76 58 16 mediatheque@la-haye.fr

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English : Apéro-concert, marché du terroir Jean-Pierre Saint & François Corvellec

L’événement Apéro-concert, marché du terroir Jean-Pierre Saint & François Corvellec La Haye a été mis à jour le 2026-07-02 par Côte Ouest Centre Manche