Apéro-concert, marché du terroir Jean-Pierre Saint & François Corvellec La-Haye-du-Puits La Haye
vendredi 14 août 2026 · La-Haye-du-Puits · La Haye
Informations pratiques
La Haye
Apéro-concert, marché du terroir Jean-Pierre Saint & François Corvellec
La-Haye-du-Puits Esplanade du Donjon La Haye Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 19:00:00
fin : 2026-08-14 22:00:00
Date(s) :
2026-08-14
François Corvellec est musicien professionnel, ancien chef de chœur de la chorale Entre la Douve et l’Ay . Jean-Pierre Saint est un amateur passionné qui joue depuis 45 ans sur le territoire. Les deux artistes ont choisi d’unir leur univers musicaux à travers des reprises de Georges Brassens dont les succès sont encore sur toutes les lèvres.
Tout public.
Restauration sur place. .
La-Haye-du-Puits Esplanade du Donjon La Haye 50250 Manche Normandie +33 2 33 76 58 16 mediatheque@la-haye.fr
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English : Apéro-concert, marché du terroir Jean-Pierre Saint & François Corvellec
L’événement Apéro-concert, marché du terroir Jean-Pierre Saint & François Corvellec La Haye a été mis à jour le 2026-07-02 par Côte Ouest Centre Manche
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