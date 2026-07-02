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Apéro-concert, marché du terroir Jean-Pierre Saint & François Corvellec La-Haye-du-Puits La Haye

vendredi 14 août 2026 · La-Haye-du-Puits · La Haye

Apéro-concert, marché du terroir Jean-Pierre Saint & François Corvellec La-Haye-du-Puits La Haye

Informations pratiques

Début
vendredi 14 août 2026
Fin
samedi 15 août 2026
Heure de début
19:00:00
Lieu
La-Haye-du-Puits
Adresse
Esplanade du Donjon
Ville
50250 La Haye
Département
Manche
Tarif

La Haye

Apéro-concert, marché du terroir Jean-Pierre Saint & François Corvellec

La-Haye-du-Puits Esplanade du Donjon La Haye Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 19:00:00
fin : 2026-08-14 22:00:00

Date(s) :
2026-08-14

François Corvellec est musicien professionnel, ancien chef de chœur de la chorale Entre la Douve et l’Ay . Jean-Pierre Saint est un amateur passionné qui joue depuis 45 ans sur le territoire. Les deux artistes ont choisi d’unir leur univers musicaux à travers des reprises de Georges Brassens dont les succès sont encore sur toutes les lèvres.

Tout public.
Restauration sur place.   .

La-Haye-du-Puits Esplanade du Donjon La Haye 50250 Manche Normandie +33 2 33 76 58 16  mediatheque@la-haye.fr

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English : Apéro-concert, marché du terroir Jean-Pierre Saint & François Corvellec

L’événement Apéro-concert, marché du terroir Jean-Pierre Saint & François Corvellec La Haye a été mis à jour le 2026-07-02 par Côte Ouest Centre Manche

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