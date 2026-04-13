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Sortie nature Traversée du havre de Surville La Haye

Sortie nature Traversée du havre de Surville La Haye

Sortie nature Traversée du havre de Surville La Haye vendredi 21 août 2026.

Ville : 50250 La Haye

Département : Manche

Début : vendredi 21 août 2026

Fin : vendredi 21 août 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif :

La Haye

Sortie nature Traversée du havre de Surville

La Haye Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21 15:00:00
fin : 2026-08-21 17:30:00

Date(s) :
2026-08-21

Accompagné par un guide nature, découvrez le havre de Surville, plus petit havre de la côte ouest de la Manche. Immergez-vous dans ce site naturel exceptionnel, entre eaux douces et eaux salées, au cours d’une traversée de 2,5 km pieds nus et en short. Durant la balade, observez sa faune et sa flore et apprenez-en plus sur sa formation et son histoire.
Durée 2h30. A noter terrain glissant et traversées de rivières. A partir de 7 ans. Les enfants doivent impérativement être accompagnés d’un adulte. Lieu indiqué à la réservation. Réservation en ligne obligatoire.

En partenariat avec le CPIE.   .

La Haye 50250 Manche Normandie +33 2 33 45 14 34  tourisme@cocm.fr

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English : Sortie nature Traversée du havre de Surville

L’événement Sortie nature Traversée du havre de Surville La Haye a été mis à jour le 2026-04-13 par Côte Ouest Centre Manche

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