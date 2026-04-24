VISITE THÉMATIQUE Repas et alimentation du XVe au XVIIIe siècles La Haye
VISITE THÉMATIQUE Repas et alimentation du XVe au XVIIIe siècles La Haye jeudi 13 août 2026.
La Haye
VISITE THÉMATIQUE Repas et alimentation du XVe au XVIIIe siècles
Château de Taillefer, Saint Rémy des Landes, Route de Taillefer La Haye Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13 18:00:00
fin : 2026-08-13 19:30:00
Date(s) :
2026-08-13
Rien de plus trivial que l’acte de manger c’est ce que nous faisons plusieurs fois par jour. Pourtant ces repas sont chargés d’Histoire et de significations. Quels que soient les goûts individuels, ils se modifient selon les époques et témoignent d’un art de vivre et de rapports sociaux en constante évolution.
? Le petit + À l’issue de la visite, un moment de collation vous sera proposé afin de découvrir et déguster des mets inspirés de la Renaissance. Cette dégustation sera rendue possible grâce à l’implication de bénévoles ayant participé à un atelier cuisine spécialement organisé pour l’occasion.
Gratuit. Inscription conseillée. Tout public, dès 10 ans. .
Château de Taillefer, Saint Rémy des Landes, Route de Taillefer La Haye 50250 Manche Normandie +33 2 33 76 58 16 culture@la-haye.fr
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English : VISITE THÉMATIQUE Repas et alimentation du XVe au XVIIIe siècles
L’événement VISITE THÉMATIQUE Repas et alimentation du XVe au XVIIIe siècles La Haye a été mis à jour le 2026-04-24 par Côte Ouest Centre Manche
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