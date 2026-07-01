Apero Concert Étang de la Besse Meilhards

Informations pratiques

Meilhards

Apero Concert

Étang de la Besse La Besse Meilhards Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 19:00:00

fin : 2026-07-25

Date(s) :

2026-07-25

L’APE de La Porcherie Meilhards vous donne rendez-vous au plan d’eau de La Besse à Meilhards pour une soirée placée sous le signe de la convivialité, de la bonne humeur et de la musique !

Après le succès de l’année dernière, nous avons hâte de vous retrouver pour partager un nouveau moment festif tous ensemble. Entre amis, en famille ou entre voisins, venez profiter d’une belle soirée d’été dans une ambiance chaleureuse et conviviale.

A partir de 19h repas avec planche apéro ou grillades, frites, glaces.

Buvette sur place avec la micro brasserie La Débrouille.

21h début du concert avec le groupe Les Vikings reprises pop rock.

Réservations jusqu’au 20 juillet au 06 77 97 89 65. .

Étang de la Besse La Besse Meilhards 19510 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 77 97 89 65

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Apero Concert

L’événement Apero Concert Meilhards a été mis à jour le 2026-06-30 par Office de Tourisme Terres de Corrèze