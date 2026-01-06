Informations pratiques

Brive-la-Gaillarde

Apéro-concert: Piotki (Centre culturel)

31 av. Jean Jaurès Brive-la-Gaillarde Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-01 19:00:00

fin : 2026-10-01 21:00:00

Date(s) :

2026-10-01

Sur scène, Liz Van Deuq est très joueuse ; de piano, de poésie minute ou de sa voix pop. Elle titille le public quelque part entre le sérieux et le drôle. Ses chansons introspectives ou malicieuses se posent bien des questions existentielles.

À la façon Van Deuq, avec un toucher tapageur ou léger, c’est selon. Le spectacle est une petite claque groovy, mais douce.

Pianiste au toucher rugissant, Liz Van Deuq est une artiste chanson aux tonalités tantôt douces, tantôt provocatrices.

En 15 années plus de 400 concerts, en solo, duo ou trio, à travers la France ainsi qu’en Belgique, Suisse, Québec et Allemagne. Elle a également enregistré trois albums (Anna-Liz en 2014 et Vanités en 2018). Traits de Caractères est le dernier album sorti le 12 avril 2024.

Auteur-compositeur-interprète de chansons en français à la guitare.

Des chansons touchant

Entrée libre // Buvette et planches sur place. .

31 av. Jean Jaurès Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 74 20 51

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English : Apéro-concert: Piotki (Centre culturel)

L’événement Apéro-concert: Piotki (Centre culturel) Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2026-08-20 par Brive Tourisme