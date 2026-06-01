Apéro concert Saint-Exupéry-les-Roches
Apéro concert Saint-Exupéry-les-Roches samedi 20 juin 2026.
Saint-Exupéry-les-Roches
Apéro concert
Saint-Exupéry-les-Roches Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
Le comité des fêtes de Saint-Exupéry les Roches organise un apéro concert.
Programme à venir .
Saint-Exupéry-les-Roches 19200 Corrèze Nouvelle-Aquitaine comitedesfetes.stex19@outlook.fr
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English : Apéro concert
L’événement Apéro concert Saint-Exupéry-les-Roches a été mis à jour le 2026-06-02 par Office de Tourisme de Haute Corrèze