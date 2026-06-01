Saint-Exupéry-les-Roches

Apéro concert

Saint-Exupéry-les-Roches Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Le comité des fêtes de Saint-Exupéry les Roches organise un apéro concert.

Programme à venir .

Saint-Exupéry-les-Roches 19200 Corrèze Nouvelle-Aquitaine comitedesfetes.stex19@outlook.fr

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English : Apéro concert

L’événement Apéro concert Saint-Exupéry-les-Roches a été mis à jour le 2026-06-02 par Office de Tourisme de Haute Corrèze