Apéro-Concert The Anonymous Quartet D’elfe in Breizh Dinéault
vendredi 3 juillet 2026 · D'elfe in Breizh · Dinéault
Informations pratiques
Dinéault
Apéro-Concert The Anonymous Quartet
D’elfe in Breizh 12 Place de l’Église Dinéault Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03 19:00:00
fin : 2026-07-03
Date(s) :
2026-07-03
Concert de The Anonymous Quartet, musique swing, jazz-rock et west-coast avec André Losquin (trompette), Loïc Larnicol (drums), Patrick Le Gall (pianon) et Christian Biancalani (contre-basse).
Réservation conseillée .
D’elfe in Breizh 12 Place de l’Église Dinéault 29150 Finistère Bretagne +33 9 67 41 58 44
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English :
L’événement Apéro-Concert The Anonymous Quartet Dinéault a été mis à jour le 2026-06-24 par OT MENEZ-HOM ATLANTIQUE
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