Apéro-Concert The Anonymous Quartet D’elfe in Breizh Dinéault

Informations pratiques

Dinéault

Apéro-Concert The Anonymous Quartet

D’elfe in Breizh 12 Place de l’Église Dinéault Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03 19:00:00

fin : 2026-07-03

Date(s) :

2026-07-03

Concert de The Anonymous Quartet, musique swing, jazz-rock et west-coast avec André Losquin (trompette), Loïc Larnicol (drums), Patrick Le Gall (pianon) et Christian Biancalani (contre-basse).

Réservation conseillée .

D’elfe in Breizh 12 Place de l’Église Dinéault 29150 Finistère Bretagne +33 9 67 41 58 44

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English :

L’événement Apéro-Concert The Anonymous Quartet Dinéault a été mis à jour le 2026-06-24 par OT MENEZ-HOM ATLANTIQUE