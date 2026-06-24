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AGENDA · Dinéault

Apéro-Concert The Anonymous Quartet D’elfe in Breizh Dinéault

vendredi 3 juillet 2026 · D'elfe in Breizh · Dinéault

Informations pratiques

Début
vendredi 3 juillet 2026
Fin
vendredi 3 juillet 2026
Heure de début
19:00:00
Lieu
D'elfe in Breizh
Adresse
12 Place de l'Église
Ville
29150 Dinéault
Département
Finistère
Tarif

Dinéault

Apéro-Concert The Anonymous Quartet

D’elfe in Breizh 12 Place de l’Église Dinéault Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03 19:00:00
fin : 2026-07-03

Date(s) :
2026-07-03

Concert de The Anonymous Quartet, musique swing, jazz-rock et west-coast avec André Losquin (trompette), Loïc Larnicol (drums), Patrick Le Gall (pianon) et Christian Biancalani (contre-basse).
Réservation conseillée   .

D’elfe in Breizh 12 Place de l’Église Dinéault 29150 Finistère Bretagne +33 9 67 41 58 44 

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English :

L’événement Apéro-Concert The Anonymous Quartet Dinéault a été mis à jour le 2026-06-24 par OT MENEZ-HOM ATLANTIQUE

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