Visite du cabinet de curiosité et du théâtre Théâtre la P’tite Semelle Dinéault
Visite du cabinet de curiosité et du théâtre Théâtre la P’tite Semelle Dinéault mercredi 8 juillet 2026.
Dinéault
Visite du cabinet de curiosité et du théâtre
Théâtre la P’tite Semelle 6 Rue du Chap Dinéault Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08
fin : 2026-08-21
Date(s) :
2026-07-08
Pendant l’été, la compagnie la P’tite semelle vous invite à une promenade dans son théâtre et son jardon où vous pourrez visiter le cabinet de curiosités, l’exposition de marionnettes, de sculptures… et aussi rencontrer les artistes au travail.
Les mardis et vendredis de 14h à 18h. .
Théâtre la P’tite Semelle 6 Rue du Chap Dinéault 29150 Finistère Bretagne +33 6 41 09 41 16
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English :
L’événement Visite du cabinet de curiosité et du théâtre Dinéault a été mis à jour le 2026-06-10 par OT MENEZ-HOM ATLANTIQUE
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