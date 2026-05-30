Apéro conte : des histoires à partager – Les Tisseurs de contes, Salon de thé culturel « Les Références électriques » Rennes, Rennes
Apéro conte : des histoires à partager – Les Tisseurs de contes, Salon de thé culturel « Les Références électriques » Rennes, Rennes samedi 30 mai 2026.
Apéro conte : des histoires à partager – Les Tisseurs de contes Samedi 30 mai, 18h00 Salon de thé culturel « Les Références électriques » Rennes Ille et Vilaine
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-30T18:00:00+02:00 – 2026-05-30T19:30:00+02:00
Fin : 2026-05-30T18:00:00+02:00 – 2026-05-30T19:30:00+02:00
Chaque dernier samedi du mois, les Tisseurs de contes ouvrent la scène à toutes celles et ceux qui souhaitent partager une histoire, un poème, une chanson ou un texte, ou simplement venir écouter et profiter d’un moment convivial autour d’un verre et d’une pâtisserie.
On s’installe, on écoute, on se laisse porter. Pendant une heure, les histoires font naître images, émotions et souvenirs. Un moment à partager entre amis ou en solo.
Les Tisseurs de contes
Depuis plus de 30 ans à Rennes, les Tisseurs de contes – dont le groupe des Oieaux de passage fait partie – font vivre le conte comme un art de la parole, sensible et actuel.
Des histoires racontées, sans décor ni écran, qui prennent vie dans l’imaginaire de chacun.
Salon de thé culturel « Les Références électriques » Rennes 4 Place du souvenir Rennes 35000 Sainte Thérèse Ille et Vilaine Bretagne
En fin de journée, venez écouter, partager un conte, un poème, une chanson dans une ambiance chaleureuse, tout en dégustant une boisson et de délicieuses pâtisseries bio. Conte Histoire
Abdellah Yassine
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