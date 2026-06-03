Apéro conte : scène ouverte – Les Tisseurs de contes Salon de thé culturel « Les Références électriques » Rennes Rennes
Apéro conte : scène ouverte – Les Tisseurs de contes Salon de thé culturel « Les Références électriques » Rennes Rennes samedi 27 juin 2026.
Apéro conte : scène ouverte – Les Tisseurs de contes Salon de thé culturel « Les Références électriques » Rennes Rennes Samedi 27 juin, 18h00
Une scène ouverte est proposée pour partager ou écouter histoires, poèmes, chansons et textes dans une ambiance conviviale autour d’un verre et d’une pâtisserie.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-06-27T18:00:00.000+02:00
Fin : 2026-06-27T19:00:00.000+02:00
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Salon de thé culturel « Les Références électriques » Rennes 4 Place du souvenir Rennes
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