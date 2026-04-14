Informations pratiques

Obersaasheim

Apéro de l’avent

26 rue des poiriers Obersaasheim Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-11-28 17:00:00

fin : 2026-12-12 21:00:00

Date(s) :

2026-11-28 2026-12-12

Un moment chaleureux et gourmand pour se mettre dans l’ambiance des fêtes.

Un moment chaleureux et gourmand pour se mettre dans l’ambiance des fêtes.

Vous pourrez déguster de la flammekueche, de la raclette et des gaufres. 0 .

26 rue des poiriers Obersaasheim 68600 Haut-Rhin Grand Est +33 7 68 87 39 70 info@vinum-divinum.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A warm, gourmet moment to get into the holiday spirit.

L’événement Apéro de l’avent Obersaasheim a été mis à jour le 2026-04-14 par Office de Tourisme Alsace Rhin Brisach