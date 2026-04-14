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AGENDA · Obersaasheim

Apéro de l’avent Obersaasheim

samedi 28 novembre 2026 · Obersaasheim

Informations pratiques

Début
samedi 28 novembre 2026
Fin
samedi 28 novembre 2026
Heure de début
17:00:00
Adresse
26 rue des poiriers
Ville
68600 Obersaasheim
Département
Haut-Rhin
Tarif
0

Obersaasheim

Apéro de l’avent

26 rue des poiriers Obersaasheim Haut-Rhin

Tarif : – – EUR
0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-11-28 17:00:00
fin : 2026-12-12 21:00:00

Date(s) :
2026-11-28 2026-12-12

Un moment chaleureux et gourmand pour se mettre dans l’ambiance des fêtes.
Un moment chaleureux et gourmand pour se mettre dans l’ambiance des fêtes.
Vous pourrez déguster de la flammekueche, de la raclette et des gaufres. 0  .

26 rue des poiriers Obersaasheim 68600 Haut-Rhin Grand Est +33 7 68 87 39 70  info@vinum-divinum.com

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English :

A warm, gourmet moment to get into the holiday spirit.

L’événement Apéro de l’avent Obersaasheim a été mis à jour le 2026-04-14 par Office de Tourisme Alsace Rhin Brisach

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