Apéro de l’avent Obersaasheim
samedi 28 novembre 2026 · Obersaasheim
Informations pratiques
Obersaasheim
Apéro de l’avent
26 rue des poiriers Obersaasheim Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
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Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-11-28 17:00:00
fin : 2026-12-12 21:00:00
Date(s) :
2026-11-28 2026-12-12
Un moment chaleureux et gourmand pour se mettre dans l’ambiance des fêtes.
Un moment chaleureux et gourmand pour se mettre dans l’ambiance des fêtes.
Vous pourrez déguster de la flammekueche, de la raclette et des gaufres. 0 .
26 rue des poiriers Obersaasheim 68600 Haut-Rhin Grand Est +33 7 68 87 39 70 info@vinum-divinum.com
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English :
A warm, gourmet moment to get into the holiday spirit.
L’événement Apéro de l’avent Obersaasheim a été mis à jour le 2026-04-14 par Office de Tourisme Alsace Rhin Brisach
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