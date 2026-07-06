Apéro débat être spectateur Quai des Rêves Lamballe-Armor

Informations pratiques

Lamballe-Armor

Apéro débat être spectateur

Quai des Rêves 1 Rue des Olympiades Lamballe-Armor Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-06 19:00:00

fin : 2026-10-06

Date(s) :

2026-10-06

Que se passe-t-il avant que le spectacle commence ? Comment se construit notre regard de spectateur et qu’est-ce qui influence notre expérience une fois assis dans la salle ? À travers un échange convivial entre artistes et spectateurs, cet apéro-débat interrogera notre façon de recevoir les œuvres et la place que chacun peut trouver dans un lieu culturel. Une réflexion ouverte sur l’accès à la culture, le sentiment d’appartenance… et les conditions pour se sentir pleinement spectateur.

Animé par Alix Clerfeuille Conseillère artistique Théâtre & Arts associés de SVB

Dans le cadre du festival Vague créative. .

Quai des Rêves 1 Rue des Olympiades Lamballe-Armor 22400 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 50 94 80

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English :

L’événement Apéro débat être spectateur Lamballe-Armor a été mis à jour le 2026-07-06 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor