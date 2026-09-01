Apéro dînatoire Champagnac
samedi 12 septembre 2026 · Champagnac
Informations pratiques
Champagnac
Apéro dînatoire
Ile verte Champagnac Charente-Maritime
Tarif : 12.5 – 12.5 – 12.5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 19:00:00
fin : 2026-09-12 02:00:00
Date(s) :
2026-09-12
Apéro dînatoire sur l’Île Verte à Champagnac
Le Comité des Fêtes de Champagnac vous donne rendez-vous le samedi 12 septembre à partir de 19h pour une soirée conviviale et gourmande sur l’Île Verte.
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Ile verte Champagnac 17500 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 76 38 76 21
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English :
Pre-Festival Reception at La Verte in Champagnac
The Champagnac Festival Committee invites you to join us on Saturday, September 12, starting at 7 p.m., for a fun and delicious evening at L’Île Verte.
L’événement Apéro dînatoire Champagnac a été mis à jour le 2026-08-25 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge
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