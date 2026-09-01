Informations pratiques

Champagnac

Apéro dînatoire

Ile verte Champagnac Charente-Maritime

Tarif : 12.5 – 12.5 – 12.5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 19:00:00

fin : 2026-09-12 02:00:00

Date(s) :

2026-09-12

Apéro dînatoire sur l’Île Verte à Champagnac



Le Comité des Fêtes de Champagnac vous donne rendez-vous le samedi 12 septembre à partir de 19h pour une soirée conviviale et gourmande sur l’Île Verte.

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Ile verte Champagnac 17500 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 76 38 76 21

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English :

Pre-Festival Reception at La Verte in Champagnac



The Champagnac Festival Committee invites you to join us on Saturday, September 12, starting at 7 p.m., for a fun and delicious evening at L’Île Verte.

L’événement Apéro dînatoire Champagnac a été mis à jour le 2026-08-25 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge