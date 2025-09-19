Apéro discussion en italien Sainte-Pazanne
Apéro discussion en italien
Début : 2025-09-19 18:30:00
fin : 2025-09-19 19:30:00
2025-09-19
Venez-vous initier ou parfaire votre italien autour d’un verre !
Vous souhaitez développer votre italien à l’oral ?
Cet apéro est fait pour vous !
Rendez-vous à la maison citoyenne de Sainte-Pazanne.
Ouvert à toutes et à tous.
47 rue de l’Hôtel de Ville Sainte-Pazanne 44680 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 38 03 31 44 coordinatrice.mc44@gmail.com
English :
Come and learn or perfect your Italian over a drink!
German :
Lassen Sie sich einführen oder perfektionieren Sie Ihr Italienisch bei einem Glas!
Italiano :
Venite a imparare o a perfezionare il vostro italiano davanti a un drink!
Espanol :
Venga a aprender o perfeccionar su italiano tomando una copa
