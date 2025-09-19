Apéro discussion en italien Sainte-Pazanne

Apéro discussion en italien Sainte-Pazanne vendredi 19 septembre 2025.

Apéro discussion en italien

47 rue de l’Hôtel de Ville Sainte-Pazanne Loire-Atlantique

Début : 2025-09-19 18:30:00
fin : 2025-09-19 19:30:00

2025-09-19

Venez-vous initier ou parfaire votre italien autour d’un verre !
Vous souhaitez développer votre italien à l’oral ?

Cet apéro est fait pour vous !

Rendez-vous à la maison citoyenne de Sainte-Pazanne.

Ouvert à toutes et à tous.

47 rue de l’Hôtel de Ville Sainte-Pazanne 44680 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 38 03 31 44  coordinatrice.mc44@gmail.com

English :

Come and learn or perfect your Italian over a drink!

German :

Lassen Sie sich einführen oder perfektionieren Sie Ihr Italienisch bei einem Glas!

Italiano :

Venite a imparare o a perfezionare il vostro italiano davanti a un drink!

Espanol :

Venga a aprender o perfeccionar su italiano tomando una copa

