Apéro du patrimoine à Grézian, Village de Grézian, Grézian

Informations pratiques

Apéro du patrimoine à Grézian Vendredi 18 septembre, 18h00 Village de Grézian Hautes-Pyrénées

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T18:00:00+02:00 – 2026-09-18T19:30:00+02:00

Fin : 2026-09-18T18:00:00+02:00 – 2026-09-18T19:30:00+02:00

Découvrez le village de Grézian lors d’une visite flash, suivie d’un apéro du patrimoine autour de savoureux produits locaux !

Village de Grézian 65240 Grézian Grézian 65240 Hautes-Pyrénées Occitanie 06 23 49 82 76 http://www.patrimoine-aure-louron.fr En bordure de la Neste d’Aure, à mi-chemin entre Arreau et Saint-Lary-Soulan, découvrez le village de Grézian, qui fait partie de la zone pastorale des Quatre Véziaux d’Aure.

Autrefois siège d’une seigneurie, le village possédait un château situé au nord, à proximité de l’église paroissiale. Progressivement abandonné, celui-ci est mentionné à l’état de ruines à la fin du XIXᵉ siècle.

À cette même époque, Grézian connaît un important développement, dont témoignent les nombreuses constructions et reconstructions qui transforment le village : fontaine publique, pont, école, mairie, presbytère et chemins vicinaux.

Visite flash du village de Grézian suivie d’un apéro du patrimoine avec de bons produits locaux !

©PAH Aure Louron