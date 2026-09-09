AGENDA · Saint-Beauzély
Apéro du patrimoine, La muse du verger, Saint-Beauzély
samedi 19 septembre 2026 · La muse du verger · Saint-Beauzély
Informations pratiques
Apéro du patrimoine 19 et 20 septembre La muse du verger Aveyron
Gratuit.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T18:00:00+02:00 – 2026-09-19T20:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T18:00:00+02:00 – 2026-09-20T20:00:00+02:00
À partir de 18h, profitez des Apéros du patrimoine pour découvrir la distillerie lors d’une soirée portes ouvertes.
La muse du verger Rue du barry 12620 Saint-Beauzély Saint-Beauzély 12620 Aveyron Occitanie
A partir de 18h
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