Apéro du patrimoine, La muse du verger, Saint-Beauzély

samedi 19 septembre 2026 · La muse du verger · Saint-Beauzély

Informations pratiques

Apéro du patrimoine 19 et 20 septembre La muse du verger Aveyron

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T18:00:00+02:00 – 2026-09-19T20:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T18:00:00+02:00 – 2026-09-20T20:00:00+02:00

À partir de 18h, profitez des Apéros du patrimoine pour découvrir la distillerie lors d’une soirée portes ouvertes.

La muse du verger Rue du barry 12620 Saint-Beauzély Saint-Beauzély 12620 Aveyron Occitanie

A partir de 18h

©millavois.com