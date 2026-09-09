Démonstrations de forge, de travail des outils et d’équarrissage, Château-musée de Saint-Beauzély – Musée des métiers de la pierre et de la vie rurale, Saint-Beauzély

samedi 19 septembre 2026 · Château-musée de Saint-Beauzély - Musée des métiers de la pierre et de la vie rurale · Saint-Beauzély

Informations pratiques

Démonstrations de forge, de travail des outils et d’équarrissage 19 et 20 septembre Château-musée de Saint-Beauzély – Musée des métiers de la pierre et de la vie rurale Aveyron

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

De 14h à 18h, assistez à des démonstrations de forge, de travail des outils et d’équarrissage d’une poutre.

De 15h à 17h, participez à un atelier de taille de pierre animé par Charles Pioffet, accessible à partir de 7 ans.

Château-musée de Saint-Beauzély – Musée des métiers de la pierre et de la vie rurale Avenue Julou Merviel, 12620 Saint-Beauzély, France Saint-Beauzély 12620 Aveyron Occitanie https://www.saint-beauzely.fr/culture-sport-et-loisirs/culture Le château remonterait au XIIe siècle et serait à l’origine de la construction du village. Gros travaux, notamment sur la toiture, au début du XVIIe siècle. En 1789, le château est vendu comme bien national. Au cours du XIXe siècle, il est donné à des œuvres charitables, avant d’être vendu à la commune en 1960. Depuis 1990, il abrite un musée d’art et de tradition populaire.

14h-18h

©musée des amis du musée