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Apéro du Port Sweet Dream Saint-Cast-le-Guildo

mardi 7 juillet 2026 · Saint-Cast-le-Guildo

Informations pratiques

Début
mardi 7 juillet 2026
Fin
mardi 7 juillet 2026
Heure de début
19:00:00
Adresse
Port d'Armor
Ville
22380 Saint-Cast-le-Guildo
Département
Côtes-d'Armor
Tarif

Saint-Cast-le-Guildo

Apéro du Port Sweet Dream

Port d’Armor Saint-Cast-le-Guildo Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 19:00:00
fin : 2026-07-07 20:30:00

Date(s) :
2026-07-07

Sweet Dream, duo ou trio jazzy & soul, revisite les grands classiques de Norah Jones à Amy Winehouse dans une ambiance chic et décontractée.   .

Port d’Armor Saint-Cast-le-Guildo 22380 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 41 80 18 

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English :

L’événement Apéro du Port Sweet Dream Saint-Cast-le-Guildo a été mis à jour le 2026-07-01 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme

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