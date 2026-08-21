Apéro et soirée musicale, L’usineuse, Mazères-sur-Salat

Informations pratiques

Apéro et soirée musicale Samedi 19 septembre, 18h30 L’usineuse Haute-Garonne

Tarif préférentiel.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T18:30:00+02:00 – 2026-09-19T23:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T18:30:00+02:00 – 2026-09-19T23:00:00+02:00

À 18h30, profitez d’un apéritif musical offert par l’Association du Musée.

À partir de 19h30, place aux Samedis musicaux de septembre de L’Usineuse avec un concert du groupe toulousain Mauna la Nuit, aux sonorités indie folk.

Restauration végétarienne et buvette sur place.

L’usineuse Rue des papetiers, 31260 Mazères sur Salat Mazères-sur-Salat 31260 Haute-Garonne Occitanie

18h30 : APERO MUSICAL offert par l’Association du Musée.