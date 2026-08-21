Apéro et soirée musicale, L’usineuse, Mazères-sur-Salat
samedi 19 septembre 2026 · L'usineuse · Mazères-sur-Salat
Informations pratiques
Apéro et soirée musicale Samedi 19 septembre, 18h30 L’usineuse Haute-Garonne
Tarif préférentiel.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T18:30:00+02:00 – 2026-09-19T23:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T18:30:00+02:00 – 2026-09-19T23:00:00+02:00
À 18h30, profitez d’un apéritif musical offert par l’Association du Musée.
À partir de 19h30, place aux Samedis musicaux de septembre de L’Usineuse avec un concert du groupe toulousain Mauna la Nuit, aux sonorités indie folk.
Restauration végétarienne et buvette sur place.
L’usineuse Rue des papetiers, 31260 Mazères sur Salat Mazères-sur-Salat 31260 Haute-Garonne Occitanie
18h30 : APERO MUSICAL offert par l’Association du Musée.
À voir aussi à Mazères-sur-Salat (Haute-Garonne)
- JOURNEES EUROPENNES DU PATRIMOINE VISITES GUIDÉES DU SITE RIZLA + USINE RIZLA+ Mazères-sur-Salat 19 septembre 2026
- Visite libre de la chapelle Sainte-Matrone, Chapelle Sainte-Matrone, Mazères-sur-Salat 19 septembre 2026
- JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE VISITE LIBRE DE LA CHAPELLE SAINTE MATRONE Mazères-sur-Salat 19 septembre 2026
- Vos poses ou portraits sur plaques de verre ou métal, avec Olivier Minh, Musée Rizla+, Mazères-sur-Salat 19 septembre 2026
- Visite commentée du musée et du patrimoine LA+ par les bénévoles, Musée Rizla+, Mazères-sur-Salat 19 septembre 2026