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AGENDA · Mazères-sur-Salat

Apéro et soirée musicale, L’usineuse, Mazères-sur-Salat

samedi 19 septembre 2026 · L'usineuse · Mazères-sur-Salat

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
L'usineuse
Adresse
Rue des papetiers, 31260 Mazères sur Salat
Ville
31260 Mazères-sur-Salat
Département
Haute-Garonne
Tarif
Tarif préférentiel.

Apéro et soirée musicale Samedi 19 septembre, 18h30 L’usineuse Haute-Garonne

Tarif préférentiel.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T18:30:00+02:00 – 2026-09-19T23:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T18:30:00+02:00 – 2026-09-19T23:00:00+02:00

À 18h30, profitez d’un apéritif musical offert par l’Association du Musée.

À partir de 19h30, place aux Samedis musicaux de septembre de L’Usineuse avec un concert du groupe toulousain Mauna la Nuit, aux sonorités indie folk.

Restauration végétarienne et buvette sur place.

L’usineuse Rue des papetiers, 31260 Mazères sur Salat Mazères-sur-Salat 31260 Haute-Garonne Occitanie
18h30 : APERO MUSICAL offert par l’Association du Musée.

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