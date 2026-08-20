Vos poses ou portraits sur plaques de verre ou métal, avec Olivier Minh, Musée Rizla+, Mazères-sur-Salat

Informations pratiques

Vos poses ou portraits sur plaques de verre ou métal, avec Olivier Minh Samedi 19 septembre, 14h00 Musée Rizla+ Haute-Garonne

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Passionné et passionnant, Olivier Minh, professionnel de la photographie argentique, vous fera découvrir son savoir-faire.

Il vous proposera également d’immortaliser vos poses ou vos portraits sur plaques de verre ou de métal.

Musée Rizla+ Rue du Stade, 31260 Mazères-sur-Salat Mazères-sur-Salat 31260 Haute-Garonne Occitanie 0743286711 https://www.facebook.com/Association-du-Mus%C3%A9e-du-Papier-Riz-Lacroix-2204423663136861/ En 1994, la société Riz Lacroix fêtait ses 100 ans. A cette occasion, elle décida de créer un musée consacré à l’histoire du papier et à l’histoire industrielle en vallée du Salat. Installé dans l’ancien laboratoire de la société, il relate les procédés de fabrication du papier mais aussi toute la vie de l’entreprise et de son fondateur Léonide Lacroix.

On peut découvrir un reportage audiovisuel et diverses pièces, dont quelques machines ayant servi à fabriquer le légendaire papier à rouler. On peut aussi observer de belles photos anciennes et connaître les étapes de fabrication du papier. Une belle collection d’affiches met en évidence les différentes campagnes de communication de l’entreprise. A64 sortie 21. Parkings accessibles. Bus ligne 952 arrêt Mazères.

– Olivier MINH Passionné et passionnant, ce professionnel de la photo argentique, expose son savoir-faire et se propose d’immortaliser vos poses ou portraits sur plaques de verre ou métal.