Visite commentée du musée et du patrimoine LA+, Musée Rizla+, Mazères-sur-Salat

Informations pratiques

Visite commentée du musée et du patrimoine LA+ Samedi 19 septembre, 14h00 Musée Rizla+ Haute-Garonne

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Découvrez les collections du musée RizLacroix et le site de l’usine de Mazères lors d’une visite commentée par les membres de l’association.

Les enfants pourront également participer à un atelier consacré au papier, animé par Diego, et repartir avec leur diplôme de « Parfait(e) Papetier(e) ».

Musée Rizla+ Rue du Stade, 31260 Mazères-sur-Salat Mazères-sur-Salat 31260 Haute-Garonne Occitanie 0743286711 https://www.facebook.com/Association-du-Mus%C3%A9e-du-Papier-Riz-Lacroix-2204423663136861/ En 1994, la société Riz Lacroix fêtait ses 100 ans. A cette occasion, elle décida de créer un musée consacré à l’histoire du papier et à l’histoire industrielle en vallée du Salat. Installé dans l’ancien laboratoire de la société, il relate les procédés de fabrication du papier mais aussi toute la vie de l’entreprise et de son fondateur Léonide Lacroix.

On peut découvrir un reportage audiovisuel et diverses pièces, dont quelques machines ayant servi à fabriquer le légendaire papier à rouler. On peut aussi observer de belles photos anciennes et connaître les étapes de fabrication du papier. Une belle collection d’affiches met en évidence les différentes campagnes de communication de l’entreprise. A64 sortie 21. Parkings accessibles. Bus ligne 952 arrêt Mazères.

Visite commentée par les membres de l’association des collections du musée rizlacroix et du site de l’usine de Mazères.

association du musée du papier Rizlacroix©