Apéro Guitare à l’entracte du 640 Capbreton
Apéro Guitare à l’entracte du 640 Capbreton vendredi 19 décembre 2025.
Apéro Guitare à l’entracte du 640
12D Rue du Hapchot Capbreton Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-19
fin : 2025-12-19
Date(s) :
2025-12-19
Atelier Guitare .
Avant la jam du soir, Ruben @studio_du_bourgneuf propose un atelier guitare de 18h à 20h à L’Entracte du 640.
Cet atelier s’adresse aux guitaristes qui souhaitent approfondir leur pratique, travailler un point précis, ou simplement partager un moment musical en petit groupe.
Places limitées. .
12D Rue du Hapchot Capbreton 40130 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 15 43 62 64
English : Apéro Guitare à l’entracte du 640
L’événement Apéro Guitare à l’entracte du 640 Capbreton a été mis à jour le 2025-12-08 par OTI LAS