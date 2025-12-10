Apéro Guitare à l’entracte du 640

12D Rue du Hapchot Capbreton Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-19

fin : 2025-12-19

Date(s) :

2025-12-19

Atelier Guitare .

Avant la jam du soir, Ruben @studio_du_bourgneuf propose un atelier guitare de 18h à 20h à L’Entracte du 640.

Cet atelier s’adresse aux guitaristes qui souhaitent approfondir leur pratique, travailler un point précis, ou simplement partager un moment musical en petit groupe.

Places limitées. .

12D Rue du Hapchot Capbreton 40130 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 15 43 62 64

English : Apéro Guitare à l’entracte du 640

L’événement Apéro Guitare à l’entracte du 640 Capbreton a été mis à jour le 2025-12-08 par OTI LAS