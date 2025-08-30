Tous en jeu Place Yan du Gouf Moliets-et-Maa

Tous en jeu Place Yan du Gouf Moliets-et-Maa samedi 25 avril 2026.

Tous en jeu

Place Yan du Gouf Médiathèque-ludothèque L’Écume des jours Moliets-et-Maa Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25

fin : 2026-04-25

Date(s) :

2026-04-25

Événement ludique, sportif et culturel conçu pour jouer, bouger et s’amuser: jeux géants, jeux de société, activités sportives, jeux gonflables…

Événement ludique, sportif et culturel conçu pour jouer, bouger et s’amuser: jeux géants, jeux de société, activités sportives, jeux gonflables… .

Place Yan du Gouf Médiathèque-ludothèque L’Écume des jours Moliets-et-Maa 40130 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 72 21 61

English : Tous en jeu

A fun, sporting and cultural event designed to get you playing, moving and having fun: giant games, board games, sports activities, inflatables…

German : Tous en jeu

Eine spielerische, sportliche und kulturelle Veranstaltung für Spiel, Bewegung und Spaß: Riesenspiele, Gesellschaftsspiele, sportliche Aktivitäten, aufblasbare Spiele…

Italiano :

Un evento ludico, sportivo e culturale pensato per farvi giocare, muovere e divertire: giochi giganti, giochi da tavolo, attività sportive, giochi gonfiabili…

Espanol : Tous en jeu

Un evento lúdico, deportivo y cultural pensado para jugar, moverse y divertirse: juegos gigantes, juegos de mesa, actividades deportivas, juegos hinchables…

L’événement Tous en jeu Moliets-et-Maa a été mis à jour le 2025-08-30 par OTI LAS