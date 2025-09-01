Quatuor Fidelio // Saison culturelle Salle Ph’Art Capbreton
Quatuor Fidelio // Saison culturelle Salle Ph’Art Capbreton dimanche 19 avril 2026.
Quatuor Fidelio // Saison culturelle
Salle Ph’Art Place de la Liberté Capbreton Landes
Tarif : – – 26 EUR
Tarif de base plein tarif
Quatupr Fidelio
Ce quatuor féminin à cordes, porté par une passion vibrante et une émotion profonde, vous convie à un voyage intime au cœur du répertoire classique. .
Salle Ph’Art Place de la Liberté Capbreton 40130 Landes Nouvelle-Aquitaine
