Quatuor Fidelio // Saison culturelle Salle Ph’Art Capbreton

Quatuor Fidelio // Saison culturelle

Quatuor Fidelio // Saison culturelle Salle Ph’Art Capbreton dimanche 19 avril 2026.

Quatuor Fidelio // Saison culturelle

Salle Ph’Art Place de la Liberté Capbreton Landes

Tarif : – – 26 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-19
fin : 2026-04-19

Date(s) :
2026-04-19

Quatupr Fidelio
Ce quatuor féminin à cordes, porté par une passion vibrante et une émotion profonde, vous convie à un voyage intime au cœur du répertoire classique.   .

Salle Ph’Art Place de la Liberté Capbreton 40130 Landes Nouvelle-Aquitaine  

English : Quatuor Fidelio // Saison culturelle

German : Quatuor Fidelio // Saison culturelle

Italiano :

Espanol : Quatuor Fidelio // Saison culturelle

L’événement Quatuor Fidelio // Saison culturelle Capbreton a été mis à jour le 2025-09-01 par OTI LAS